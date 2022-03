Carreta com carga de raspas de madeira tomba em rodovia

Uma carreta que transportava uma carga de raspas de madeira tombou na manhã deste sábado (19) na altura do km 135 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), a Rodovia da Integração, em Tupi Paulista (SP).

O motorista, de 41 anos, que dirigia o veículo, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Tupi Paulista para receber cuidados médicos.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária, o acidente de trânsito ocorreu por volta das 9h30, quando a carreta tombou no acostamento e a carga espalhou-se por parte da via.

Ainda segundo a polícia, a carreta permaneceu no local até a posterior remoção, mas o trânsito segue normalmente pelo trecho, com sinalização para orientação dos condutores.