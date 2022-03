Organizado pela Vunesp, Vestibular de Medicina – Reserva de Vagas da UniFAI tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Vestibular de Medicina – Reserva de Vagas – do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) para ingresso no primeiro semestre do Ano Letivo 2023. As inscrições podem ser efetuadas pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela organização do Vestibular e pela aplicação das provas.

O período de inscrições se encerra às 23h59 do dia 2 de junho, uma quinta-feira. As provas serão realizadas em fase única na cidade de Adamantina, no dia 26 de junho, um domingo, das 13h às 17h30 no Câmpus II (avenida Francisco Bellusci, 1.000).

Ao todo, serão 50 vagas disponíveis para o curso de Medicina. Os resultados serão divulgados nos sites da Vunesp e da UniFAI no dia 20 de julho.

A prova

O Vestibular de Medicina – Reserva de Vagas – contará com uma Prova de Conhecimentos Gerais com 60 questões de múltipla escolha uma Redação que equivale a um total de 20 pontos.

Os candidatos convocados em primeira chamada deverão realizar matrícula nos dias 22, 25 e 26 de julho, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas, na Secretaria do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730).

Havendo vagas, outras convocações serão realizadas pela Instituição, obedecendo à ordem de classificação final dos candidatos.

Mais informações podem ser obtidas no Edital, disponível no Portal da UniFAI (www.unifai.com.br).