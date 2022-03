Docente da UniFAI é empossado em Comissão do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo

Todas as associações, conselhos, ordens e demais organizações relacionadas e direcionadas para as profissões, ainda, tendo como objetivo principal dar apoio amplo, geral e irrestrito para todos(as) os(as) profissionais, buscam atender as exigências da lei para fortalecer as respectivas áreas de atuação no mercado.

Portanto, faz-se necessário a promoção dos(as) envolvidos(as) nestas atividades específicas, tendo em vista a importância para a profissão em nível organizacional.

Convite do CRMV-SP

No final do ano passado, o Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira, docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), recebeu um convite para fazer parte da Comissão de Educação em Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP). A solicitação ocorreu por meio do vice-presidente do Conselho, Prof. Dr. Fábio Ribeiro Manhoso.

Também, deve-se considerar que tal iniciativa mediada pelo Prof. Fábio estava visando a composição de uma comissão formada pelos docentes de instituições privadas, públicas e autárquicas, ainda, com o objetivo de ampliar a integração entre o CRVM-SP e os 103 cursos de Medicina Veterinária existentes no estado.

Contato e posse

Assim, o Prof. Andrey afirma, a saber: “Inicialmente o Prof. Fábio entrou em contato comigo para me apresentar os objetivos da comissão e tão logo fez o convite para que eu participasse da comissão”.

Torna-se fundamental para a consolidação da UniFAI no cenário acadêmico, a participação dos(as) docentes dos cursos oferecidos pela instituição em Conselhos específicos e outras associações afins aos interesses dos(as) profissionais.

Neste contexto, o Prof. Andrey destaca: “No dia 18 de fevereiro deste ano, na sede do CRMV-SP, em São Paulo, tomei posse junto à Comissão de Educação em Medicina Veterinária, e seguimos posteriormente com as discussões dos temas relacionados na pauta, com destaque para o 1º Encontro de Coordenadores de curso de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, que será realizado no dia 29 de abril também deste ano”.

Encontro e participação efetiva

A proposta desde encontro com a chancela do CRMV-SP neste cenário educacional dos cursos de Medicina Veterinária em nível estadual, tem como objetivo fortalecer o ensino universitário de acordo com as exigências da área acadêmica.

Andrey faz questão de ressaltar que “fazer parte desta Comissão, juntamente com renomados professores de outras Instituições é uma grande honra para mim e para UniFAI, uma Instituição que tenho grande apreço e estima, a qual sempre acreditei e me dediquei desde meu ingresso há 18 anos”.

Torna-se um compromisso efetivo para o desenvolvimento das ações relacionadas com a área da Veterinária, por isso, o Prof. Andrey reforça que “poder aprender e contribuir junto à Comissão em seus objetivos e trazer para nossa Instituição informações que possam ajudar a fortalecer o ensino e a formação dos nossos discentes no curso de Medicina Veterinária”.

Composição da Comissão do CRMV-SP

Compõem a Comissão de Educação em Medicina Veterinária do CRMV-SP: o Prof. Dr. Fábio Ribeiro Manhoso, vice-presidente do CRMV-SP e presidente da Comissão (coordenador do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Marília – Unimar); Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira, professor da UniFAI; Prof. Dr. Antonio José de Araujo Aguiar (professor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp de Botucatu); Prof.ª Dra. Gláucia Prada Kanashiro, (diretora do curso de Medicina Veterinária da Universidade do Oeste Paulista – Unoeste); Prof.ª Dra. Glenda Maris de Barros (coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Sudoeste Paulista); Prof.ª Dra. Helenice de Souza Spinosa (professora da Universidade de São Paulo – USP) e Prof.ª Dra. Katia Denise Saraiva Bresciani (professora da Unesp de Araçatuba).