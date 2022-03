Cronograma de limpeza e recolhimento de entulhos no município volta a ser cobrado na Câmara

A necessidade da realização de mutirão de coleta de entulhos nos bairros é um assunto que sempre volta à pauta no plenário da Câmara Municipal.

Desta vez a indicação (nº 071/22) foi para a criação pela Prefeitura de Adamantina de um cronograma de limpeza e recolhimento de Lixos descartados pela população.

A última vez que a ação ocorreu foi ainda no começo da Administração2017/2020.

De acordo com o texto do pedido apresentado na sessão ordinária do Poder Legislativo na noite de segunda-feira (7), com a implementação do cronograma poderiam ser recolhidos móveis inutilizados, pneus velhos, eletrodomésticos e todos os tipos de objetos de maior morte. Dessa forma os moradores poderiam fazer uma limpeza nos seus quintais.

A Indicação passou pelo plenário da Câmara e foi encaminhada para ciência e estudo de providência pela Prefeitura.