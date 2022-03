Com filmes para vários gostos, CINE HOS é a pedida certa em Adamantina

O Cine HOS de Adamantina é a pedida certa para as famílias, jovens e pessoas em todas as idades que não abrem mão de curtir os filmes que são lançamento com a tradição da “telona” do cinema.



Adamantina e região contam com toda a estrutura, conforto e a qualidade de um amplo e moderno cinema, instalado na Rua Adhemar de Barros, 276 – no coração da Cidade Joia.



Apaixonado pelas artes e em especial pelo cinema, Kaká Haddad é o “mentor” do Cine HOS e está sempre ligado nas tendências e em tudo o que acontece por trás das telas para garantir que os expectadores tenham uma programação de qualidade.



Além dos filmes, o Cine HOS oferece a deliciosa pipoca de cinema, bebidas e o atendimento de uma equipe especializada.



Vale destacar que o Cine HOS passa por um rigoroso processo de higienização a cada sessão, visando garantir a saúde e a tranquilidade de todos, além de cumprir todas as normas dos órgãos de saúde em relação ao Covid-19 e outras.



A programação do Cine HOS pode ser conferida nas redes sociais e a partir desta semana, também no Facebook do portal Adamantina Net. Acompanhe!