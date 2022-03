Campeonato Amador Varzeano de Futebol de Campo terá 7 equipes

A Selar (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina), através do secretário Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiu” e do diretor Luciano Netto, realizou no dia 9 de março, o congresso técnico do Campeonato Amador Varzeano de Futebol de Campo de Adamantina.

A competição contará com a participação de 7 equipes com a participação de atletas do município de Adamantina podendo cada equipe inscrever 4 jogadores de outro município

Os jogos serão realizados nas segundas e quartas-feiras no período noturno no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo.

Ainda na reunião com os dirigentes das equipes, ficou definida a forma de disputa e o regulamento da competição.

As equipes participantes são as seguintes: Bodão F.C., Betão F.C., Lagoa Seca F.C., Parque Iguaçu F.C., Portuguesa, San Remo E.C. e Vila Freitas / Fort Pedras/ Star Motos.

As equipes se enfrentarão entre si em turno único, classificando-se as quatro melhores pontuadas para próxima fase. Sendo que as duas melhores jogarão pelo empate nas semi-finais

A competição que será organizada pela Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Recreação, não terá taxa de inscrição e arbitragem. O evento conta com o apoio total da Prefeitura Municipal de Adamantina.

Colaboração: Jair Cabeça – Foto: Selar