ARTIGO: “PÉROLAS” (*) PARA AS MENTES MEDÍOCRES PROVINCIANAS…

Não dê aos cães o que é sagrado; e não jogue aos porcos as suas pérolas, mas que eles não as pisoteiem e se voltem para atacá-lo. (Jesus Cristo)

Sérgio Barbosa (**)

Nesta semana, pra variar aquele DITO CUJO com aval do BO.DO.QUIO PROVINCIANO e sua turma de ALOPRADOS/AS, fizeram mais uma das suas traquinagens, tal qual aquele filho do GEPETO…

Ainda, neste meio do caminho, parece que ALICE PROVINCIANA está sem mais e com muito menos, porém, o que interessa neste texto que pode ser uma CRÕNICA, tendo em vista que se torna necessário usar e abusar da IMAGINAÇÃO do/a LEITOR/A…

Então, mais uma vez ocorreu apenas um TRAQUE daquele outro lado com apoio do mesmo lado, todavia, TODO CUIDADO É POUCO com tais ALOPRADOS/AS PROVINCIANOS/AS, ainda, um por causa disto e o outro, por causa daquilo…

Tais DESENCONTROS devem continuar ocorrendo por parte dos DITOS QUE SÃO MAIS CUJOS do que nunca, assim, o outro lado deve continuar em ESTADO DE ALERTA para fazer frente aos PICARETAS travestidos de MENTES MEDÍOCRES que circulam nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA faz décadas…

Porém, o TIRO/TRAQUE, mais uma vez, SAIU PELA CULATRA e o outro lado ficou A VER NAVIOS, haja vista que a RESPOSTA desta vez apareceu com PROVAS disto e daquilo, haja vista que essa TURMA DO COISO com suas COISAS só divulgam FAKE NEWS…

Mesmo assim, entendo que a MELHOR DEFESA É O ATAQUE, portanto, o lado caluniado deve ir para a FRENTE com suas melhores armas de ação, tendo em vista que o outro lado, pasme, usa e abusa das mesmas táticas deste DESGOVERNO BOZZONARO com apoio do eterno BO.DO.QUIO PROVINCIANO…

Pelo menos, aquele dito popular que afirma QUE A MENTIRA TEM PERNA CURTA continua mais atual do que nunca em terras provincianas, mesmo assim, faz-se necessário ficar de PRONTIDÃO para novos ATAQUES daqueles lados e assim por diante…

A INSTITUIÇÃO não pode ficar na LINHA DE TIRO desta turma que divulga a DESINFORMAÇÃO camuflada de MÍDIA, considerando que existem outros interesses mediados pelas TROCAS NADA SIMBÓLICAS e ponto quase final…

Também, o outro lado que foi o ALVO daqueles que não sabem PERDER isto ou aquilo, deverá saber como desenvolver o denominado MARKETING DE GUERRILHA, ou seja, para mostrar por meio das propostas patrocinadas pelo PLANEJAMENTO ESTRATÁGICO em nível ORGANZACIONAL, como oferecer QUALIDADE com COMPETÊNCIA em tempo de PANDEMIA…

A proposta ACADÊMICA deve estar ACIMA destas MENTES MEDÍOCRES que circulam nos quatro ou mais cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Isso sem esquecer aqueles ENCONTRO travestidos de CHURRASCO em nome dos interesses de sempre para ARTICULAR as MALVADEZAS de sempre, afinal de contas, SABER PERDER É UMA ARTE, isso é, para as MENTES BRILHANTES…

(*) Estava esquecendo da palavra PÉROLA utilizada no título deste artigo, assim, a mesma tem sintonia com a frase PÉROLAS AOS PORCOS (lamento pelos suínos) …

QUEM SOBREVIER VAI SABER…

______________________________

(**) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]