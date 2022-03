Vice-prefeita Dinha assume o Fundo Social de Adamantina

A vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil, “Dinha”, vai assumir o comando das atividades do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina e passará a ser a presidente do órgão.

A medida foi tomada após o afastamento temporário de Marisa Cardim.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (17), pelo radialista e jornalista Sabiá em seu programa Alvorada Sertaneja na Rádio Brasil de Adamantina.



Apesar do anúncio no rádio, a Prefeitura de Adamantina ainda não havia se pronunciado oficialmente por nota de assessoria de imprensa ou pelas suas redes sociais.

Visando confirmar a informação, a reportagem do Adamantina Net entrou em contato com Dinha, que além de confirmar ter aceitado assumir o cargo, reafirmou o seu compromisso em continuar prestando um serviço humanizado e voltado para as principais carências daquele setor.

Finalizando, Dinha informou ainda que o anúncio de forma oficial deve ocorrer nas próximas horas, com a emissão de uma portaria pela Prefeitura de Adamantina.