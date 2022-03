Vereador pede revisão de PLC para manter valorização dos educadores do magistério estadual

Por meio do Requerimento nº 039/2022 o vereador Hélio José dos Santos (PL) reivindicou a revisão imediata do PLC (Projeto de Lei Complementar) nº 03/2022 para manutenção da proposta de valorizar os educadores do magistério estadual.

O pedido foi apresentado na última sessão ordinária do Poder legislativo de Adamantina realizada na noite de segunda-feira passada (7) e endereçado ao deputado estadual Prof. André do Prado.

Com base em pesquisa feita pela reportagem do Folha Regional, o referido PLC institui os Planos de Carreira e Remuneração para os Professores de Ensino Fundamental e Médio, para os Diretores Escolares e para os Supervisores Educacionais da Secretaria da Educação, altera a Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 e nº 500, de 13 de novembro de 1974, as Leis Complementares nº 444, de 27 de dezembro de 1985, n.º 506, de 27 de janeiro de 1987, n.º 669, de 20 de dezembro de 1991, n.º 679, de 22 de julho de 1992, n.º 687, de 07 de outubro de 1992, nº 836, de 30 de dezembro de 1997, n.º 1.018, de 15 de outubro de 2007, n.º 1.041, de 14 de abril de 2008, nº 1.144, de 11 de julho de 2011 e nº 1.256, de 6 de janeiro de 2015, revoga as Leis Complementares nº 744, de 28 de dezembro de 1993, n.º 1.164 de 04 de janeiro de 2012, e n.º 1.191 de 28 de dezembro de 2012.

“Nosso objetivo com esta solicitação é que seja mantida a valorização valorizar dos educadores em início da carreira, mas estabelecendo essa mesma valorização aos profissionais da educação que já possuem uma carreira consolidada no magistério estadual”, explicou Hélio.