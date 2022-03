Projeto Novo Respirar é apresentado durante 35º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo

Com o tema “A Importância do SUS no enfrentamento da Pandemia e na Pós Pandemia”, está sendo realizado o 35º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo que segue até amanhã (18).

A iniciativa realizada pelo Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo (COSEMS/SP) apresenta 18 experiências locais acerca do combate a covid-19 e no pós-pandemia. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, participa do evento apresentando o Projeto Novo Respirar.

O secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, apresentou a experiência que Adamantina realizou em parceria com a residência multiprofissional da UniFAI, por meio de uma intervenção multiprofissional em pacientes pós covid-19.

Durante o desenvolvimento da iniciativa, foram atendidos mais de 40 pacientes que ficaram internados ou que precisaram ser entubados para tratar a doença.

“Percebemos que além dos problemas respiratórios, os pacientes ainda perdiam massa magra, por isso o trabalho contou com o apoio de dois fisioterapeutas, dois enfermeiros e dois nutricionistas e coordenador pelo Prof. Mestre João Roberto Cordioli Junior”, explica o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino.

O projeto atendeu os pacientes no ano passado e oferecia atendimento por meio de fisioterapia respiratória e motora pós-covid para o combate de problemas como: dispneia, fraqueza muscular generalizada, cansaço e dores articulares.

Relembre

O projeto Novo Respirar ganhou destaque e foi publicado no site do COSEMS/SP. Além disso, ainda está sendo utilizado como modelo para implantação em outros municípios com porte até 70 mil habitantes.