Prefeitura de Adamantina abre inscrição de processo seletivo para estagiários

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Administração, informa que a partir de segunda-feira (21), estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários. Os interessados tem até as 12h do dia 04 de abril para efetivar a participação em www.ciee.org.br

No ato da inscrição, o candidato deverá incluir as matérias e as notas que obteve no 2º semestre do ano passado e, ainda, fazer o upload em arquivo único e em formato PDF do histórico escolar/boletim com as matérias e identificação do aluno com as notas que foram obtidas.

Os estagiários cumprirão a critério da Prefeitura de Adamantina 6 horas diárias, somando 30 horas semanais. O valor da Bolsa Auxílio é de R$ 900,00 e auxílio transporte de R$ 4,00 por dia de estágio.

O Processo de Seleção será feito pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), por intermédio de avaliação do coeficiente escolar, adotando-se o critério de maior média aritmética das notas obtidas.

Feita a avaliação, a classificação provisória dos resultados será divulgada no site do CIEE no dia 12 de abril. A publicação da lista definitiva será publicada no dia 18 de abril.

O processo seletivo será válido por 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva ficando a critério da Prefeitura de Adamantina a prorrogação.