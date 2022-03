PESQUISA EM SP: Haddad tem 24%; França, 18%; Tarcísio e Boulos empatam

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) à frente na corrida eleitoral para o governo do estado de São Paulo, com 24% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o ex-governador Márcio França (PSB), com 18%, em um dos cenários testados, com nove pré-candidatos.

O ministro Tarcísio Gomes de Freitas (sem partido), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), e o líder do MTST (Movimentos dos Trabalhadores Sem-Teto), Guilherme Boulos (PSOL), estão tecnicamente empatados, com 9% e 7%, respectivamente. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência vêm a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), ambos com 3%. Eles empatam, no limite da margem de erro, com Boulos, mas não com Tarcísio.

O deputado federal Vinícius Poit (Novo) atingiu 2%; Felício Ramuth (PSD) e Abraham Weintraub (Brasil 35) estão com 1%. Eles estão tecnicamente empatados com Renata Abreu e Rodrigo Garcia.

O levantamento também fez sondagens da disputa paulista ao Senado. Nela, o apresentador José Luiz Datena aparece com 39% das intenções de voto. Ele é seguido pelo ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), com 15%, e o ex-presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) Paulo Skaf (MDB), com 13%.

Esta foi a primeira pesquisa para o governo de São Paulo divulgada pela Genial/Quaest. O nível de confiança dela é de 95%. Foram ouvidas 1.640 pessoas com 16 anos ou mais face a face entre os dias 11 e 14 de março. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada na Justiça Eleitoral com o número SP-03634-2022.