SICOOB NOSSO atravessa fronteiras e inaugura nova unidade no MS

O Sicoob Nosso ampliou ainda mais seus horizontes e inaugurou uma nova unidade, desta vez, no Estado de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas.

A solenidade de inauguração realizada na quartafeira (9), contou com a presença do presidente do Conselho de Administração, Osvaldo Kunio Matsuda; diretor de Negócios, César Augusto Molina Martins; diretor Administrativo Financeiro, Hamilton Oswaldo Manicardi; diretor Operacional, Claudemir Paton e superintendente Comercial, Paulo César Mendes Teixeira. A abertura desta unidade em Três Lagoas, faz parte de um plano de expansão do Sicoob Nosso, cooperativa de crédito que conta atualmente com mais de 12 mil cooperados e um amplo portfólio de produtos e serviços com soluções financeiras para pessoas físicas e jurídicas de todos os portes.

O SICOOB NOSSO NASCEU EM ADAMANTINA

O Sicoob Nosso foi fundado em 1988 em Adamantina, originalmente como “Sicoob Cocrealpa”. Três Lagoas é a 14ª cidade onde tem uma unidade da cooperativa e também a primeira fora do Estado de São Paulo – atualmente está presente em 13 cidades.

Nesses mais de 30 anos como Sicoob Cocrealpa, consolidou-se como uma cooperativa de credibilidade, e nesse caminho foram necessárias algumas mudanças para sua evolução. Uma delas, em 2020, foi a mudança do nome da cooperativa de Sicoob Cocrealpa para Sicoob Nosso. Um nome que mostra ainda mais o cooperativismo e reforça o pertencimento dos seus cooperados.