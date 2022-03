Secretário de Cultura participa de aula inaugural em Tatuí

Na noite de segunda-feira (14), o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, participou da aula magna do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, mais conhecido como Conservatório de Tatuí.

A aula magna que marca o início do ano letivo, com aulas presenciais após dois anos de restrições devido a pandemia, contou com a presença da atriz Vera Holtz.

A participação do secretário Sérgio Vanderlei teve como objetivo estreitar relacionamento com o conservatório, que já o mesmo recebe bolsistas de Adamantina. O Conservatório de Tatuí atua como difusor cultural há mais de 60 anos. Uma das mais respeitadas escolas de música da América Latina, com 51 cursos gratuitos com duração média de seis anos.

“Muito importante este contato com uma das mais importantes instituições culturais do nosso país”, ressalta o secretário. “Pretendemos colocar ações e projetos em andamento, com a arte e a cultura na valorização e transformação de vidas”.