Início da desospitalização e transferência de pacientes moradores marca nova fase da Clínica PAI Nosso Lar

A Clínica PAI Nosso Lar de Adamantina deu início ao processo de desinstitucionalização (desospitalização) de pacientes moradores.

A nova fase foi anunciada no último dia 4 em reunião com a presença de autoridades e da imprensa.

Esses pacientes passarão a ser assistidos por Serviços Residenciais Terapêuticos, estrutura do sistema de saúde pública referenciada pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), conforme matéria publicada no Portal Siga Mais, atualmente são cerca de 45 moradores, com diferentes históricos, níveis de atenção, necessidades e vínculos, entre outros fatores que serão avaliados, caso a caso, para os encaminhamentos aos SRT.

O primeiro residente a marcar o início dessa nova etapa foi Oirazil Cordeiro de Lima, de 47 anos, que na última terça-feira (8) foi transferido para uma residência terapêutica após 31 anos na instituição adamantinense.

Ainda segundo informações do Siga Mais, abrangendo mais de 60 cidades do DRS (Departamento Regional de Saúde) e oferecendo atendimento 100% SUS (Sistema Único de Saúde), a Clínica PAI continuará atendendo casos agudos e fazendo hospitalização, porém, de curta permanência, daqueles pacientes que são encaminhados via central de vagas e se enquadram nas áreas de transtornos mentais e dependência química a álcool e drogas.