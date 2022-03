Glamour Mulher 2.022: UniFAI e Rádio Life FM para um olhar além do senso comum em tempo de Pandemia

Sérgio Barbosa / UniFAI-Cultura FM.

Atualmente, pode-se destacar que a presença da Mulher está evidente em todas as áreas do Mercado, portanto, torna-se necessário estar em conexão com os avanços mediados pela presença feminina como profissional, além do desempenho em outras atividades, entre as quais, família.

Desta forma, o debate deve estar sempre pautando questões que envolvem diretamente a Mulher na sociedade contemporânea, assim, a reflexão crítica quanto as temáticas, a saber: Violência Doméstica, Relacionamento Abusivo e Inteligência Emocional, estão em sintonia com a realidade atual em nível glocal, ou seja, do global para o local.

Glamour Mulher 2.022

Neste cenário que continua criando muitos desencontros para a Mulher deste tempo novo tempo, a Rádio Life FM e equipe, ainda, com apoio da UniFAI por meio da Pró-reitoria de Extensão e Rádio Cultura FM, promoveram o debate que abordou diversas questões relacionadas com “Violência, Abuso e Emoção” na noite do dia 10, das 20h às 21h30, no Auditório “Miguel Reale” no campus II.

Neste encontro, estiveram presentes as convidadas, a saber: Evelyn Y. Biasi (Psicóloga e docente da UniFAI); Patrícia T. Vasques (Delegada da Delegacia de Defesa da Mulher/Adamantina); Renata A.M. Pinto (Advogada e vice-presidente da OAB/Adamantina) e Ruth D. Menegatti (Juíza de Direito/Adamantina).

Também, marcaram presença nesta noite, docentes e discentes do curso de Direito e outros da instituição, além de interessados (as) nos temas apresentados.

A organização das atividades realizadas esteve sob a coordenação geral da jornalista Lúcia Prado como representante da Rádio Life FM.

Depoimentos específicos

Nesta matéria, serão destacadas observações de quem participou como convidada, todavia, faz-se necessário registrar que a reflexão crítica quanto aos temas e envolvimento profissional, estão além do denominado senso comum que predomina nas diversas áreas quando se trata de reforçar a presença da Mulher.

Para a Juíza de Direito, Ruth: “Parabéns pelo evento tão bem organizado, e que trouxe uma série de especialistas que falaram de temas de grande relevância em um formato informal, simples e personalizado. A temática foi suficientemente debatida, os problemas foram apresentados, as perguntas demostraram o preparo que os estudantes tiveram, e também a grandiosidade que os profissionais da nossa Universidade de Adamantina conseguiram desenvolver e preparar de forma antecipada para que combinasse com aquele momento de discussão…”

Ainda, destaca que, “nós sabemos o quanto é importante essa questão de uma mudança social, e evidentemente essa cultura de prevenção dentro de uma Universidade fará toda diferença de trazer visibilidade ao tema que muitas vezes ocorre de forma silenciosa a agressão contra as mulheres em casa, no trabalho, na rua e no transporte público”.

Neste contexto plural para todas as mulheres, Ruth faz questão de reforçar que, “Valeu realmente a pena discutir a violência contra mulher, e cada vez mais contribuir principalmente dentro do palco educacional e desconstruir a cultura do machismo que ainda está muito introjetada em nossa sociedade, e certamente pouco a pouco nós vamos contribuir para a mudança da nossa sociedade ”.

Nas considerações de Patrícia, da Delegacia da Mulher, registra-se: “Fiquei honrada com o convite feito por Dr. Igor Terraz Pinto para participar do evento Glamour Mulher 2022, é importante a iniciativa, precisamos abrir a mente, adquirir conhecimento através de pessoas que participam ativamente da construção de uma sociedade mais digna e justa”.

Aproveitou a oportunidade para destacar, a saber: “Agradeço por ter participado ativamente do Glamour Mulher 2022 e parabenizo a Rádio Life FM e Unifai pela iniciativa de realização do projeto”.