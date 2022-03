Em nota, UniFAI rebate declarações do prefeito no rádio

Nos últimos dias uma participação do prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, através de entrevista concedida ao Grupo Jóia de Comunicação, com questionamentos direcionados ao Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), gerou grande repercussão na Cidade Jóia.

Sobre os apontamentos, a UniFAI distribuiu uma nota à imprensa na noite desta terça-feira (15), onde rebate as declarações e explica sobre os apontamentos levantados na entrevista concedida pelo prefeito ao Grupo Jóia.

No rádio, os apontamentos do prefeito tiveram como alvo duas situações centrais. Na primeira delas afirmou ter havido morosidade por parte da UniFAI na gestão do programa Euroclima+ (executado a partir de parceria internacional com a União Europeia, países da América Central, Prefeitura de Adamantina e a autarquia de ensino), que teria levado à devolução de cerca de R$ 200 mil, à União Europeia, de recursos financeiros não utilizados a tempo.

Depois, o prefeito também destacou que a UniFAI está prestes a perder uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, conquistada em 2017, por iniciativa do deputado estadual Reinaldo Alguz e deputado federal à época Evandro Gussi, ambos do PV, canalizadas para investimentos em equipamentos para o curso de medicina.

Para esclarecer sobre os apontamentos acerca da gestão do Euroclima+, o coordenador do programa no âmbito local, o Prof. Dr. Wagner Amado Belo de Oliveira, se reportou à reitoria da UniFAI, onde apresentou uma declaração, por escrito e assinada por ele, que desmente e esclarece as acusações. Veja o documento:

Essa declaração subsidiou os argumentos da instituição, sobre esse tema, na nota à imprensa, onde oficialmente se posiciona sobre as acusações. A nota também aborda sobre os recursos da emenda parlamentar.

Veja a íntegra da manifestação da UniFAI: