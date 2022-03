Cultura abre inscrições para formação de Coral Municipal

A Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina vem trabalhando intensamente na formação de novos talentos e no aprimoramento de crianças, jovens e adultos com diversas oficinas ligadas a arte e a cultura.

Segundo o secretário Sérgio Vanderlei a pasta tem focado em duas frentes: primeiro na formação e, segundo, nos espetáculos com a ocupação dos espaços públicos. “Precisamos tornar permanente a arte e a cultura na vida de nossa comunidade, através do contato com os mais diversos segmentos artísticos e com os eventos de qualidade”.

Um dos objetivos é a formação de um coral municipal. Para isso terá início o projeto “Oficina de Canto e Voz” ministrado por Maria da Conceição Vieira Silvestre da Silva, formada em pedagogia vocal e especialista em técnica vocal.

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, às 20 horas, na Escola de Arte Municipal (sede da Banda Marcial). As inscrições vão de 23 de março a 8 de abril na Biblioteca Pública “Jurema Citeli” e o início das aulas em 19 de abril. Serão ao todo 40 vagas.

E continuam em andamento as aulas de teatro, banda marcial, orquestra de viola caipira e projeto guri. Mais informações pelo telefone 3522-4299.