Covid: 4ª dose da vacina será aplicada em idosos a partir de 2ª, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, em coletiva de imprensa hoje (16), que a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 em idosos com mais de 80 anos terá início na segunda-feira (21). Todos os imunizantes aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) podem ser utilizados, de acordo com ele.

Poderá receber a aplicação o idoso que tiver a terceira dose há, pelo menos, quatro meses. No estado, 900 mil idosos estão aptos a receber a quarta dose.

Segundo a coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização), Regiane de Paula, o calendário de vacinação da quarta dose deve ser estendido para idosos com 60 anos ou mais, mas ainda não há uma previsão de quando isso vai acontecer.

“Nesse momento, de acordo com o que foi colocado pelo Comitê Científico, vamos focar no dia 21, colocando a população de 80 anos ou mais, aquela lá do dia 17 de janeiro [de 2021], quando iniciou a vacinação junto com trabalhadores de saúde. Nesse momento é o nosso alvo”, afirmou.

Queda nas internações pela covid

Regiane de Paula disse também que mais de 90% da população de São Paulo elegível já recebeu a segunda dose —como nas últimas semanas, ela atribuiu um maior controle nos números de casos e mortes pela covid à vacina.

“Mesmo com circulação da [variante] ômicron, mais transmissível, a ciência e vacinação demonstraram que estamos no caminho correto”, disse ela.

O Estado de São Paulo registrou queda de 77% nas internações pela doença causada pelo coronavírus. Atualmente, o Estado registra 31% de ocupação de leitos de UTI para covid —no período de pico de contaminação, o índice ultrapassou os 90%.

Alta de casos e mortes pós-Carnaval

Nesta décima semana epidemiológica de 2022, encerrada no sábado (12), São Paulo registrou aumento de 41,7% na média diária de novos casos de covid-19, e de 7% em relação às novas mortes. Gorinchteyn atribui esse incremento nos números a uma subnotificação devido ao Carnaval. “Fez com que os dados de casos e mortes fossem colocados na semana passada, e não na retrasada.”

Os dados de internações são monitorados em tempo real por um sistema do governo paulista. Por isso, integrantes da gestão estadual consideram-no como o indicador mais confiável para analisar o comportamento da doença no estado. Os números de casos e óbitos dependem dos sistemas municipais e federais, que costumam sofrer represamentos.