Vila Jamil FC conquista título importante em Rinópolis

A equipe da Vila Jamil F.C., dos treinadores, Marcio Souza e Cássio, esteve representando o município de Adamantina, no domingo (13), em Rinópolis e conquistou o seu primeiro título em torneio.

O evento esportivo, o Torneio Aberto de Futebol Médio, que teve bons jogos, foi realizado no campo do Clube de Rodeio de Rinópolis e contou com várias equipes da Região.

A equipe da Vila Jamil F.C., mostrando um bom futebol em campo, com muita raça e superação, sagrou- se campeão obtendo os seguintes resultados:

CAMPANHA

Vila Jamil 4 X 0 Audax

Vila Jamil 1 X 0 Juventude.

Semi Final

Vila Jamil 3 X 0 Real Clube de Parapuã.

Final

Vila Jamil 3 X 0 Mercenários de Rinópolis .

JOGADORES

A comissão técnica utilizou neste importante título os seguintes jogadores.

Renato Alves (Pracinha F.C), Fael, Pila, Euler, Biel, Paderinho, Daniel, Rian, Fiochi, Pereira (Adamantina City), Elton Rebeca , Diogo Indaiá e Evinho (Rua 10 F.C.).

ARTILHEIROS E GOLEIROS .

Além do importante título de campeão, a equipe da Vila Jamil F.C. teve ainda os destaques da competição, o goleiro menos vazado, Renato Alves, e os artilheiros Diogo “Indaia” e Elton Rebeca

PATROCINADORES

Zezinho Valente, Renato Construtor, André Calhas Nossa Senhora das Graças, João Carlos Construtor, Edisinho e Helinho /Desmonte SS, Bar do Beto, Mercado Aliança, Marcos Construtor, Madeireira Lot e Cardins Bar e Vereador Riquinha.

AGRADECIMENTOS

A diretoria da Vila Jamil F.C. agradece: Renato Lima (Organizador do Evento da equipe do Borrusia de Rinópolis) ,

Paulo Sérgio Miranda (empréstimo 3 jogadores da Rua 10F.C.), Lê Body (Adamantina City), torcedores (as),segurança Queijinho, Ângela e Bruna (Rinópolis) e os dirigentes do Mercenários F.C. de Rinópolis.