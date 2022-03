Vice-prefeito é baleado após briga por vídeos na rede social

A polícia teve acesso às imagens do crime. Nelas, o vice-prefeito chega no local agredindo o comerciante. Após troca de socos, Júnior pega uma arma e faz disparos contra Fabiano. Ele é atingido na perna, mas consegue fugir.

Após os disparos, o vice-prefeito foi socorrido e o comerciante chamou a Polícia Militar. Na delegacia, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e Júnior foi preso em flagrante. A arma usada no crime estava regularizada, mas foi entregue à polícia para perícia.

A defesa do comerciante alegou que o caso se tratava de legítima defesa, que ele teria sido agredido pelas costas e não se recusou a colaborar com a polícia.

“Ele fez o disparo com a intenção de assustar o vice-prefeito, parar as agressões e em sua proteção e da família. Não houve disparo com a intenção de matar. Inclusive, ele quem acionou a polícia, entregou a arma e as imagens”, informou o advogado Danilo Gerage.

O que diz a ocorrência

Segundo o boletim de ocorrência a que o g1 teve acesso, a polícia informa que o autor fez vários disparos, até que as munições acabassem. Além disso, alegou que pegou a arma no porta-luvas do carro após os golpes, surpreendido com a agressividade do vice-prefeito, mas a polícia aponta que o lapso entre os golpes e os disparos não permitiriam a movimentação, levantando a suspeita de que já estivesse armado com a intenção de atirar.

Em nota nas redes sociais, o vice-prefeito disse que passa bem e admitiu as agressões.

“Todos sabem que temos sofrido ataques contínuos nas redes sociais promovidos por esta pessoa, que não respeita nem a honra dos nossos familiares. Emocionalmente abalado com os ataques gratuitos disparados contra a minha esposa, fui realmente tirar satisfação com ele”, escreveu.

Fabiano permanecida internado no Hospital Albert Sabin até a madrugada.