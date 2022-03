Realização da Festa do Peão e da ExpoVerde neste ano começa ser analisada pela Prefeitura

O prefeito Márcio Cardim (DEM) revelou que os dois maiores eventos de Adamantina devem voltar a ser promovidos neste ano.

Em entrevista veiculada pela Rádio Brasil FM no final da manhã da última quinta-feira (10) o chefe do executivo confirmou que a Prefeitura já dá início aos trâmites para a realização da Festa do Peão e da ExpoVerde 2020. “Acredito que será possível, uma vez que a pandemia (Covid-19) está controlada, a população está vacinada e a gente precisa voltar à vida normal”, disse Cardim.

Com relação à Festa do Peão, o prefeito informou que o assunto já está no nosso departamento jurídico, uma vez que havia um contrato vigente com a empresa para fazer o evento em 2020, mas não aconteceu. “Então vamos analisar para ver se conseguimos prorrogar e valer para este ano”.

A respeito da ExpoVerde, o chefe do executivo explicou que para a promoção do evento será aberta uma nova licitação.

Com base no Calendário de Eventos 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, há previsão para a realização do Rodeio, em junho, bem como a ExpoVerde, no mês de setembro.