Prefeito confirma que UNIFAI perdeu recurso de R$ 200 mil do Euroclima e pode perder mais R$ 1 milhão de emenda

Após ser noticiado pelo radialista Jonas Bonassa ‘Sabiá’, em entrevista por telefone no Grupo Joia de Comunicação o prefeito Márcio Cardim confirmou que a UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina) teria perdido uma verba no valor de R$ 200 mil referente ao programa Euroclima+ e também estaria prestes a perder mais R$ 1 milhão de emenda parlamentar destinada pelos deputados Reinaldo Alguz e Evandro Gussi, ambos do PV.

A fala do chefe do executivo repercutiu na Cidade Joia nos últimos dias, principalmente porque afirmou que a perca dos recursos estaria ligada à ‘morosidade’ da Instituição de Ensino.

A reportagem do Adamantina Net entrou em contato com a UNIFAI para solicitar informações a respeito do assunto para complementar esta reportagem. Em resposta a Autarquia disse: “A Reitoria do Centro Universitário de Adamantina já está finalizando uma Nota de Esclarecimento à imprensa, que será enviada ainda nesta terça-feira, 15, sobre os assuntos abordados no seu e-mail”.