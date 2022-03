Homem é preso com carro carregado de droga

Em ação conjunta das equipes de Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária, em combate ao tráfico de drogas e demais ilícito penais, policiais rodoviários abordam um Fiat Siena, placas de Hortolândia, às 9h20 de hoje, na vicinal Mariápolis/Pracinha (referência de acesso ao local SP 294, km 585), na extensão da avenida Luiz Gamberini, altura do número 127.

Após minuciosa vistoria no interior do veículo, os policiais localizaram grande quantidade de maconha no porta-malas e banco traseiro. O acusado A.S.S.J, 21 anos, é morador de Luanda/PR e foi preso em flagrante.

O veículo e entorpecente, com peso aproximado de 200 kg, estão sendo apresentados no Plantão Policial de Adamantina em função de a cidade de Pracinha estar sem energia, após um maquinário se chocar com um poste de energia elétrica.