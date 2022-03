Glamour Mulher 2.022: Parceria de sucesso entre a Rádio Life FM e UniFAI.

Sérgio Barbosa / UniFAI-Cultura FM

A realização de eventos em tempo de pandemia, torna-se um desafio constante para os (as) organizadores (as), tendo em vista todos os protocolos relacionados com a prevenção quanto ao COVID 19.

Entretanto, faz-se necessário que tais atividades sejam retomadas conforme as necessidades do mercado, portanto, torna-se possível a realização por meio do compromisso com todos (as) os (as) participantes.

Glamour Mulher 2.022

Na semana passada, no dia 7 com a abertura e prosseguiu entre 9 e 11, realizou-se no campus II da UniFAI, ainda, no Auditório “Miguel Reale”, sempre no mesmo horário previsto, ou seja, às 20h, o Glamour Mulher 2.022 com a organização, promoção e execução da Rádio Life FM de Adamantina.

Também, contou com o apoio da UniFAI por meio da Pró-reitoria de Extensão e Rádio Cultura FM.

De acordo com a jornalista Lúcia Prado, coordenadora-executiva do evento: “O Glamour Mulher nasceu com o objeto de evidenciar a mulher e sua essência, independente de classe social. “Homenagear a Mulher e evidenciar o universo em apenas um dia é impossível”.

Neste contexto plural para a Mulher deste tempo novo tempo, Lúcia afirma: “o evento foi realizado em 3 dias com várias formas de abordar temas relacionados ao universo feminino”.

Parceria com a UniFAI

A execução do Glamour Mulher 2.022 teve a participação da comunidade acadêmica da instituição, assim, deve-se considerar que “a parceria com a UNIFAI neste ano de 2022, o evento foi realizado em 4 dias com o envolvimento de vários cursos, alunos, professores, doutores, coordenadores e a sociedade participando como convidada ativa e na plateia” de acordo com Lúcia Prado, a mesma finaliza com as palavras: “Eu resumo o evento Glamour Mulher 2022 como o evento da interação entre sociedade e universidade, resultado foi conhecimento”.

Life FM e Cultura FM

O prof. Me. Ricardo Torquato, assessor do Projeto de Revitalização e Profissionalização da Rádio Cultura FM, mantida e administrada pela UniFAI, destaca: “Achei importante a parceria entre a UniFAI, Rádio CulturaFM e LifeFM pela agilidade mostrada pelos parceiros, pelo apoio e respeito mútuo e pela qualidade do trabalho desenvolvido. Cabe parabenizar a equipe da LifeFM pelo planejamento e execução do evento que reuniu mulheres e histórias inspiradoras para todas as pessoas”.

Nesta perspectiva que envolve as denominadas plataformas digitais, Torquato afirma, a saber: “Fui responsável pela transmissão ao vivo pela LifeFM e pelos canais de YouTube e Facebook Live”, também, destaca, “um agradecimento especial às mulheres que tornaram tudo isso possível: Lúcia Prado, diretora executiva da LifeFM e sua filha Fernanda Prado. A primeira pela garra e competência e a segunda por despontar como um talento nato na área da comunicação audiovisual e na Internet”.

Tudo indica que tal parceria deve continuar no próximo ano, ou seja, fortalecendo as ações midiáticas entre as duas emissoras, uma comunitária, Life FM e outra, educativa, Cultura FM.

Bem como, torna-se o evento uma marca presente na Agenda na área de Extensão da UniFAI do Glamour Mulher, todavia, com a promoção e execução da Equipe da Rádio Life FM em conexão com a Rádio Cultura FM.