Expocamda Cereais 2022 acontece nos dias 16, 17 e 18 de março

Por meio de mais uma iniciativa inovadora, a cooperativa Camda realizará nos dias 16, 17 e 18 de março a Expocamda cereais 2022 na cidade de Adamantina, na fazenda experimental.

Com campos de visitação e tour nas plantações serão apresentadas diversas variedades de cereais, plantio direto em pastagem, meiosi soja/cana, manejo nutricional, controle de pragas e doenças, técnicas de inoculação e stands das empresas parceiras no campo.

Além disso, ocorrerá uma grandiosa feira comercial com excelentes oportunidades, com mais de 40 empresas do seguimento presentes no barracão com stands para visitação e balcão de negócios.

O Expocamda cereais 2022 também terá workshops com os renomados palestrantes Marcos Fava Neves, Bruno Dupin e Vlamir Brandalizze apresentando temas ligados ao agronegócio, sendo que neste ano o evento será presencial.