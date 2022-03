No final da manhã de ontem (14), Adamantina recebeu a visita do deputado estadual Reinaldo Alguz. A agenda contou com a presença do prefeito Márcio Cardim e secretários municipais.

Durante o encontro, o prefeito agradeceu ao parlamentar o envio de emendas tanto para o município como também para a execução das obras que seguem na Santa Casa.

Entre as emendas que o deputado estadual destinou ao município estão: recursos para infraestrutura, iluminação pública, reforma do centro de saúde e aquisição de duas ambulâncias.

O parlamentar ainda destinou emendas para aquisição de equipamentos na Santa Casa para custeio e ampliação do Pronto Socorro, encaminhou ainda repasse para aquisição de uma van pelo Lar Cristão; emenda para custeio no Lar dos Velhos e 3 mil testes para diagnóstico da Covid-19.

Para a UniFAI foi destinado R$ 955.000,00 para aquisição de equipamentos. Todos esses repasses somam mais de R$ 5 milhões e meio.