Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado visita a APTA Regional de Adamantina

Com o objetivo de conhecer de perto o trabalho realizado pela regional de Adamantina, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Itamar Borges, visitou na manhã desta sexta-feira a sede da APTA no município. Acompanhado pelo secretário-executivo, Francisco Matturro, Itamar foi recebido no local pela equipe da agência, liderada pelo diretor Fernando Nakayama, por representantes da CATI, da Defesa Agropecuária e por prefeitos e lideranças da região.

“O nosso trabalho de visitar as unidades da APTA pelo Interior, além de estruturas da CATI, da Defesa e da Codeagro serve para subsidiar as ações que tomamos no comando da secretaria. Se hoje estamos investindo mais em pesquisa, em compras de equipamentos, de viaturas, reforma de laboratórios, entre tantas outras coisas, é porque estamos mais próximos dos municípios e dos produtores”, afirmou o secretário.