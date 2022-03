Projeto ASA realiza reunião de pais e responsáveis e orienta sobre finanças

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Projeto Asa, em parceria com o SEBRAE promoveu um encontro com os pais e responsáveis dos atendidos para apresentar uma palestra com o tema “Descomplique Finanças”.

O objetivo tem como foco possibilitar que os pais ou responsáveis bem como os demais membros desenvolvam o planejamento, o controle e a organização das finanças, pois desta forma, a família poderá ter uma vida com maior tranquilidade financeira.

Além das informações referentes às finanças, os participantes ainda conheceram os orientadores sociais e as atividades que serão desenvolvidas durante o ano, bem como a forma como o Projeto Asa funciona.

A equipe ainda explicou o regimento interno da unidade e o protocolo sanitário que foi adotado, pois o atendimento foi retomado com 100% de sua capacidade.

Na oportunidade, os participantes ainda puderam tirar todas as suas dúvidas bem como estreitar e fortalecer os laços de parceria entre a família e o serviço de convivência.

O Projeto ASA é um serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 04 a 14 anos e 11 meses e tem como objetivo promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o ciclo de vida e a convivência através de ações como atividades esportivas, musicais e atividades com orientadores sociais, prevenindo a ocorrência de situações de risco social, fortalecendo a convivência familiar e comunitária.