Prefeitura de Adamantina decreta reajuste no auxílio alimentação dos servidores municipais

Por meio do decreto nº6512, de 14 de março de 2022, a Prefeitura de Adamantina decretou reajuste do auxílio alimentação dos servidores municipais. A partir do dia 1º de abril de 2022, será pago R$ 18,00 por dia. Anteriormente, os funcionários recebiam R$ 16,00.

Até o mês de março, era pago aproximadamente o montante de R$ 368,00 referentes a 23 dias de trabalho. A partir do próximo mês, o valor creditado será de R$414,00 para 23 dias de trabalho, o que resulta em um aumento de R$ 48,00 por mês.

Além disso, já foi encaminhado para Câmara Municipal projeto de lei que concede o abono de R$ 200,00. Após ser aprovado, o repasse será creditado através do vale alimentação, em parcela única, até o dia 10 de abril de 2022.