Poupatempo está previsto para começar a funcionar em maio; Sistemas já estão em testes

O Poupatempo de Adamantina deve ser colocado em funcionamento no mês a partir do mês de maio deste ano, segundo informações passadas pela Prefeitura de Adamantina ao Jornal Folha Regional na última quarta-feira (9). O futuro posto de atendimento foi o 90ª autorizado pelo Governo do Estado dentro do plano de expansão do programa em São Paulo.

A tramitação para a implantação do órgão na Cidade Joia encontra-se, neste momento, na fase de testes entre as áreas responsáveis pela solução tecnológica com a integração dos sistemas municipais aos sistemas do Poupatempo.

De acordo com informações do Governo, a unidade adamantinense contará com sistema Balcão Único e atendentes multitarefa, o formato mais moderno e inteligente do programa. O investimento será de R$ 130 mil pelo Estado, com capacidade para realizar cerca de 130 atendimentos por dia.

Quanto às adequações no prédio do atual Ganha Tempo – onde será instalado o novo posto de atendimento –, parte será executada pelo Município e a outra parte pelo Estado. “A implantação é por conta do Estado. Ao Município compete arcar com as despesas do imóvel e servidores, que serão os mesmos que atuam no Ganha Tempo”.

A implantação do novo posto é realizada por meio de convênios entre os governos estadual e municipal, cabendo à prefeitura a participação nas indicações e escolha do local e adequação na infraestrutura do imóvel. A parceria permite ainda a inclusão de serviços municipais nos canais digitais do Poupatempo.

Além da Prefeitura e do Governo Estadual, a implementação do Poupatempo em Adamantina conta com a parceria com do Detran.SP. O que possibilitará um modelo de atendimento modernizado, com os órgãos integrados, permitindo colocar serviços públicos mais próximos da população.

Com a efetivação do funcionamento do novo órgão em Adamantina, o Ganha Tempo – onde atualmente funcionam o Banco do Povo, o Procon e o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), além do Detran.SP – deixará de existir e todos os serviços existentes serão incorporados ao futuro Poupatempo.