Novo semáforo na Avenida Rio Branco deve ser colocado em funcionamento esta semana

Na quinta-feira (10), por volta das 7h45, a reportagem do Jornal Folha Regional passou pelo cruzamento da Avenida Rio Banco com a Rua Tetsushi Haga – esquina do clube da Acrea – e presenciou grande volume de veículos nos sentidos de direção bairro/centro e centro/bairro, bem como no sentido entrada e saída da cidade, o que causou desorganização do trafego principalmente quando havia necessidade de conversão.

Em conversa com o secretário municipal de planejamento João Vitor Marega na tarde do mesmo dia, a reportagem questionou sobre o semáforo que já instalado no local, porém, ainda está desativado.

“Estamos viabilizando implantação de um padrão de energia para alimentar os semáforos. Houve certa dificuldade para a aquisição das peças, mas já está solucionado. E acreditamos que na próxima semana aquele novo conjunto semafórico deve ser colocado em funcionamento”, explicou.

O cruzamento já conta também com todas as demarcações de solo, como faixa de pedestre e demais sinalizações, executadas pelo Demtran (Departamento Municipal de Trânsito).

Os equipamentos custavam R$ 62 mil e foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura, provenientes da arrecadação municipal dos autos de infração. Além disso, foram bem reaproveitados vários equipamentos antigos, quando foram trocados os semáforos pelos de modelo toten – Convênio Detran – garantindo economia dos recursos públicos.