Ciências Contábeis obtém reconhecimento e TADS conquista renovação pelo CEE-SP

Respectivamente, os períodos de reconhecimento pelo órgão foram de três e cinco anos

Os cursos de Ciências Contábeis e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) obtiveram avaliação satisfatória pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP). Ciências Contábeis foi reconhecida pelo período de três anos e TADS teve seu reconhecimento renovado por mais cinco anos.

A pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fulvia de Souza Veronez, ressalta que um processo de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso começa com o trabalho dentro da sala de aula e envolve uma colaboração conjunta ininterrupta.

“Os especialistas, designados pelo CEE, visitam a instituição, conversam com alunos, docentes e funcionários. Eles visitam as instalações que o curso utiliza e a biblioteca. Só então elaboram um relatório sobre as condições gerais do curso. Por isso é uma atividade contínua com participação de todos”, afirma.

O coordenador do curso de TADS, Prof. Dr. André Mendes Garcia, reitera que a renovação de reconhecimento pelo prazo máximo é o reflexo do profissionalismo, empenho e dedicação de todos os docentes do curso, coordenação, coordenação pedagógica, Pró-Reitoria de Ensino e Reitoria da UniFAI.

“Com esta aprovação, temos certeza de que tudo está caminhando em perfeita harmonia, e isto significa que o curso de TADS forma profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI) com a mais alta qualificação para o mercado de trabalho. Este fato já vem sendo percebido ao longo de vários anos, pois empresas de TI procuram com muita frequência a coordenação do curso para indicação de alunos e ex-alunos qualificados”, aponta.

O Prof. Dr. Jurandir Savi, coordenador do curso de Ciências Contábeis, também agradece o esforço coletivo na obtenção do reconhecimento da graduação. “Esse resultado ocorreu graças ao corpo docente, por sua formação e titulação, à instituição, pela Reitoria, Pró-Reitoria de Ensino, infraestrutura, incluindo as diversas obras do acervo da biblioteca, aos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), pela elaboração do projeto e, principalmente, ao engajamento de todos envolvidos”, finaliza.