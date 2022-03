Adamantina recebeu a visita do Deputado Estadual Mauro Bragato

Adamantina recebeu na última sexta-feira (11) a visita do Deputado Estadual Mauro Bragato. A agenda contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, da vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, secretários municipais, vereadores, convidados e imprensa.

Durante o encontro o prefeito agradeceu as emendas que o parlamentar tem enviado ao município bem como o apoio que ele tem dado aos pleitos municipais junto ao Governo do Estado seja na saúde, junto ao Desenvolve SP e demais programas.

Com o apoio do deputado estadual Mauro Bragato, Adamantina conquistou a FATEC em 2017, o repasse do microbacias no valor de R$ 700 mil; mais R$ 250 mil para o DETRAN e, ainda, a execução da obra da Delegacia Seccional que foi inaugurada em 2020 no valor de R$ 3 milhões.

Por meio do parlamentar, Adamantina foi contemplada com uma pista de skate que foi instalada no Parque dos Pioneiros e conquistou o financiamento de R$2 milhões para executar a adequação das galerias de águas pluviais no Parque dos Pioneiros, obra já concluída.

Ainda por meio de Mauro Bragato, segue em tramitação o financiamento junto ao Desenvolve SP para implantação de usina fotovoltaica no município, a aquisição de um triturador de resíduos de construção civil, execução da infraestrutura no novo distrito industrial e reestruturação da rede galerias que somam o montante de R$ 16 milhões e 200 mil.

Além disso, Adamantina ainda foi contemplada com o convênio junto ao Detran – Respeito a Vida, por intermédio do parlamentar.

O recurso foi usado para implantação de sinalização semafórica nos cruzamentos da Avenida Rio Branco com a Avenida Santo Antônio, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Joaquim Nabuco e no cruzamento da Avenida Adhemar de Barros/ Avenida da Saudade com a Alameda Padre Nóbrega, além da aquisição de um veículo utilitário para uso do Departamento Municipal de Trânsito.

Integra o convênio ainda a revitalização da rotatória de acesso Jardim Bela Vista, Jardim dos Poetas, Jardim dos Bandeirantes e Residencial Montagnoli e, ainda, implantação de rotatória de acesso na estância Dorigo e residencial Itália I e II. O repasse do Convênio Respeito a Vida é de R$ 438.850,00 com contrapartida de R$ 64.699,80.

Entre as emendas já destinadas a Adamantina estão: a aquisição de duas academias ao ar livre no Conjunto Habitacional Emílio Casas Fidalgo na Lagoa Seca e Conjunto Habitacional Oiti.

As academias foram solicitadas pela então vereadora e atual vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” para o bairro Oiti Tipuanas e para a Lagoa Seca, pelo vereador Aguinaldo Galvão.

O deputado ainda destinou R$ 400 mil para infraestrutura urbana e mais R$340 mil para aquisição de um micro-ônibus para a saúde e apoiou o repasse de 2 milhões e 600 mil para recapeamento asfáltico e apoiou a recuperação da Rodovia Plácido Rocha no valor de R$ 18 milhões.