Um morto e três gravemente feridos em acidente na SP-294

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um grave acidente ocorrido por volta das 18h30 desta sexta-feira (11) no km 640+400 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Junqueirópolis.



O acidente envolveu um GM Prisma com placas de Araçatuba e um VW Voyage com placas de Dracena.



Do acidente, foram socorridas quatro pessoas, porém, uma delas, que estava na condução do VW Voyage, teve o óbito confirmado no plantão médico do Pronto Socorro de Junqueirópolis.



A Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e concessionária Eixo atenderam a ocorrência.



As causas do acidente serão apuradas em um inquérito que será aberto pela Polícia Civil.