Vereadores pleiteiam recursos para reforma no prédio do futuro Museu Municipal

Os vereadores adamantinenses Noriko Onishi Saito e Paulo Cervelheira de Oliveira, ambos do PV (Partido Verde), pleitearam a liberação de recursos extraorça-mentários no valor de R$ 210 mil para serem investidos nas reformas necessárias prédio que abrigará o futuro Museu Municipal e Arquivo Histórico de Adamantina.

Os pedidos foram feitos por meio dos Requerimentos nº 012/2022 e 013/2022, apresentados na última sessão ordinária da Câmara. “Fizemos essas solicitações com a expectativa de conquistarmos os valores que ajudarão muito nas obras que de revitalização do antigo Templo Budista onde será transformado no nosso Museu”, destacaram os autores.

Os Requerimentos foram aprovados no plenário e encaminhados aos deputados Enrico Missasi (federal) e Reinaldo Alguz (estadual) para que viabilizem a liberação dos recursos.