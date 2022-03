Prefeitura de Adamantina participa do Empreenda Mulher em São Paulo

Na manhã de ontem (10), a vice-prefeita, Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” e as secretárias Andreia Regina Ribeiro e Luciana Pereira participaram do evento Empreenda Mulher, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo.

O objetivo do encontro foi apresentar às participantes o programa Empreenda Mulher que tem como foco promover a autonomia das mulheres.

Para isso, além da chefe da pasta, Patrícia Ellen da Silva, estavam presentes na agenda, Wilson Poit, diretor-presidente do Sebrae SP, Sergio Gusmão Suchodolski, presidente do Desenvolve SP, a secretária municipal de cultura da cidade de SP, Aline Torres e da primeira-dama do estado, Bia Doria.

De acordo com Patrícia Ellen, 7 em cada 10 desempregados são mulheres e elas entendem o “empreender” como um “bico”. “Por isso, vamos disponibilizar 56 milhões para mulheres em microcrédito e 130 mil bolsas empreendedoras e queremos atrair meninas para a área tecnológica”,

Além disso, o Sebrae vai disponibilizar cursos com o objetivo de capacitar as mulheres tendo como foco fazer com que elas sejam autônomas, pois a ação visa dar ferramentas para que as mulheres ocupem diferentes espaços na sociedade.

Foram realizados ainda, painéis sobre inclusão produtiva e com mulheres empreendedoras que contaram suas vivências a fim de incentivar o desenvolvimento de iniciativas femininas em todo o estado de São Paulo.

“Ficamos muito felizes em participar deste evento. Vamos levar o que aprendemos hoje para Adamantina e multiplicar essa ideia maravilhosa. Tanto na política como nos diferentes espaços da sociedade a mulher tem a cada dia ocupado mais espaços e espaços bastante expressivos”, comentou a vice-prefeita Dinha.