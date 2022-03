ARTIGO: A Província do faz de conta com seus traques aqui e ali…

“O tambor faz muito barulho mas é vazio por dentro.” (Barão de Itararé)

Sérgio Barbosa (*)

Nesta semana, mais uma das tais BOMBAS disto ou aquilo com relação ao outro lado, todavia, deve-se considerar que este lado continua fazendo das suas em cima disto e daquilo…

Aquele DITO CUJO que pensa que sabe tudo sobre todos/as, ainda, utilizando das suas armas de araque, pode muito bem dar tomar o chamado TIRO PELA CULATRA…

Além do mais em meio ao tudo de menos, BO.DO.QUIO PROVINCIANO e sua turma de ALOPRADOS/AS não se conformaram por terem perdido o PODER pelo PODER com o PODER que possuíam do outro lado, ainda, acreditavam na ETERNIDADE deste PODER…

Entendo que não se pode esperar muita COISA (sic) desta turma das MENTES MEDÍOCRES que continuam seguindo o mesmo BERRANTE nas esferas PROVINCIANAS e ponto quase final…

Também, não se pode esquecer que QUANDO O INIMIGO É COMUM, os antes que eram INIMIGOS se juntam para tentar ATRAVESSAR POR CIMA daquele que era AMIGO e deu no que deu…

Mas, como sempre, TODO CUIDADO É POUCO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, ainda mais com tantas MENTES MEDÍOCRES circulando e BERRANDO por aqui ou ali, haja vista que CÃO DE LATE MUITO, dizem, PODER NÃO MORDER…

Já dizia a minha saudosa AVÓ, procure OUVIR MUITO E FALAR O NECESSÁRIO, bem como, EM BOCA FECHADA NÃO ENTRA MOSQUITO e assim por diante…

Saudades desta minha VOVOZINHA QUERIDA, seus conhecimentos sobre os desencontros patrocinados pela experiência de VIDA eram significativos e estão até os dias de hoje na minha MEMÓRIA…

Voltando ao nosso LUGAR COMUM, cada qual sabe onde aperta o seu CINTO, ainda mais neste TEMPO NOVO TEMPO com as RECEITAS deste ou daquele SERVIÇO que nunca estava de acordo com o ACORDADO em contrato…

Todavia, nada melhor do que o TEMPO DO TEMPO para mostrar por meio disto e mais aquilo a REALIDADE DOS FATOS, pois, uma vez BO.DO.QUIO, sempre vai ser essa MISTURA de COISOS com COISAS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Não se pode esquecer da tal BOMBA que virou um PUM e tudo se perdeu no VAZIO do DITO PELO NÃO DITO, por isso e talvez aquilo que está do outro lado deste mesmo PODER INSTITUCIONALIZADO, pode acabar no ESCURO de um quarto VAZIO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________

(*) jornalista DIPLOMADO e professor universitário.

e-mail: [email protected]