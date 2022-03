Ao invés de pagar ao Governo, faça seu Imposto de Renda ficar em Adamantina e ser aplicado em prol das entidades

Teve na última segunda-feira, dia 7 de março e segue até às 23h50min59s do dia 29 de abril o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 (ano-base 2021).

Em Adamantina, o contribuinte tem a oportunidade não só de se manter em dia com o leão, mas também de fazer o bem e ajudar ao próximo através do “Imposto de Renda do Bem”.

Trata-se de uma campanha solidária desenvolvida pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e pelo Fundo Municipal do Idoso (FMI), com apoio da Prefeitura e Secretaria de Assistência Social, e que permite aos contribuintes doarem parte do seu Imposto de Renda para os Fundos Municipais que posteriormente destinam as doações para as entidades de Adamantina.

Desta forma, os recursos que iriam para o Governo ficam na cidade e beneficiam as seguintes entidades: Lar Cristão, APAE, Projeto ASA, Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), Lar dos Velhos, CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e o IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina).

Para fazer a doação, basta informar seu contador sobre o interesse de destinar os recursos para a Campanha Imposto de Renda do Bem, iniciativa que faz toda a diferença e não gera nenhum gasto a mais ao contribuinte.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Assistência Social de Adamantina pelo telefone: (18) 3521-1900.