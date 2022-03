Alunos de Agronomia da UniFAI participam de Dia de Campo de soja e milho na APTA

Acompanhados do coordenador, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, da Prof.ª Ma. Josiane Lourencetti e do Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, os alunos do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) participaram na quarta-feira, 9, do 4º Encontro de Variedades de Soja e Milho da Alta Paulista, evento promovido pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), em Adamantina.

O evento foi dividido em estações, nas quais foram apresentadas as mais recentes tecnologias utilizadas nas duas culturas incluindo, variedades de soja e milho, técnicas de controle de pragas e doenças, nutrição de plantas e práticas conservacionistas.

De acordo o pesquisador e diretor da unidade, Fernando Takayuki Nakayama, este é um evento tradicional na região, com grande participação dos produtores que podem se utilizar das informações repassadas para a escolha do melhor material a ser utilizado, uma vez que se trata de um trabalho de validação de variedades de soja e milho.

A cultura da soja vem aumentando a cada ano na região e ainda existe carência de informações sobre materiais mais adaptados às condições edafoclimáticas. De acordo com o pesquisador Nakayama, estão sendo testadas variedades desenvolvidas no Cerrado e na região Centro-Sul do Brasil. Na oportunidade, foram apresentados 45 cultivares de soja de diversas empresas do mercado.

“Com relação ao milho, também é importante a realização desse tipo de trabalho, pois esta já é uma cultura tradicional da nossa região e que vem sendo cultivado em áreas de reforma de pastagens e, também, como milho para consumo”, destacou o Prof. Dr. José Carlos Cavichioli. No caso do milho, segundo ele, estão sendo testadas 20 variedades, observando tanto a produtividade dos materiais como resistência a pragas e doenças, fatores fundamentais para a lucratividade da cultura.

“É importante para os alunos do curso participarem desse tipo de evento, pois já vão tendo contato com as tecnologias mais utilizadas e recentes no setor, além de uma visão prática daqueles conceitos que foram aprendidos em sala de aula, contribuindo, assim, para a formação dos futuros engenheiros agrônomos”, afirmou o coordenador de Agronomia da UniFAI.

“A coordenação do curso aproveita para agradecer à Reitoria pela oportunidade e à APTA pela recepção e organização de tão valioso evento que muito contribuirá para a formação dos futuros engenheiros agrônomos”, concluiu Cavichioli.