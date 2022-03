Acidente na SP-294 deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ocupantes de um veículo Fusca sofreram ferimentos leves em acidente ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro Barros (SP-294), altura de um trevo secundário do município de Tupã, na tarde desta quinta-feira, dia 10.



A colisão que envolveu dois carros aconteceu na tarde de ontem (10). O motorista de um Gol, placas de Bastos, não sofreu ferimentos.



Segundo as primeiras informações colhidas no local, o Gol transitava no sentido Tupã a Iacri e por motivos a serem apurados, o Fusca teria tentado adentrar o trevo quando e ocorreu a colisão entre os veículos.



As vítimas foram conduzidas para atendimento médico pela equipe do Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde de Tupã.