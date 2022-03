Violência, relacionamento e inteligência são temas no Glamour Mulher 2022 desta quinta

Em meio aos desencontros patrocinados pelo atual cenário que envolve a mulher neste tempo novo tempo, deve-se debater o papel fundamental das mulheres em todas as áreas do mercado por meio das atividades domésticas, familiares, profissionais e outras.

Desta forma, torna-se necessário que a reflexão crítica possa estar mediando e determinando a presença da mulher neste contexto plural patrocinado pela pandemia.

Violência, relacionamento e inteligência

Buscando estar sempre em conexão com os fatos que ocorrem em nível “glocal”, ou seja, do global para o local, a Rádio Life FM, promove nesta quinta-feira, 10, no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), a terceira noite de atividades do evento Glamour Mulher 2022.

Deve-se considerar que, pela proposta dos temas que envolvem as atividades desta noite, a partir das 20 horas, demonstram o quanto a equipe da Life FM está e continua sintonizada com os problemas que envolvem a mulher na atual conjuntura nacional, porém, focando na perspectiva internacional.

Os temas estão de acordo com os fatos que ocorrem e continuam ocorrendo com as mulheres, portanto, a proposta desta quinta-feira apresenta para todas e todos, um debate que deve proporcionar muitos avanços, porém, com as devidas críticas que são mais do que necessárias.

O Glamour Mulher 2022 promove o debate com as temáticas, a saber: Violência doméstica, Relacionamento abusivo e Inteligência emocional para a comunidade acadêmica e público em geral.

Convidadas especiais

A realização do evento está sob a coordenação executiva da Rádio Life FM por meio da sua equipe de apoio e coordenação da jornalista Lúcia Prado, ainda, conta com o apoio da UniFAI por meio da Pró-Reitoria de Extensão e da Rádio Cultura FM.

As convidadas que marcarão presença nesta noite estão mais do que habilitadas para promover um debate de nível para muitos olhares sobre a presença da mulher neste novo tempo novo que se chama hoje.

Glamour Mulher 2022 com mulheres que fazem a diferença nas suas áreas de atuação, a saber: Evelyn Yamashita Biasi, psicóloga e docente do curso de Psicologia da UniFAI; Patrícia Tranche Vasques, delegada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Adamantina; Renata Angélica Mozzini Silva Pinto, advogada de Adamantina; e Ruth Duarte Menegatti, juíza de Direito de Adamantina.

Participação efetiva

Foram realizados diversos eventos com a marca Glamour Mulher nestes últimos anos, porém, com uma parada em 2020 e 2021 pelas restrições relacionadas com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Entretanto, todos os encontros proporcionaram debates afins aos interesses da mulher nas diversas áreas de atuação, também, fortalecendo para a comunidade a importância da reflexão crítica por meio do olhar feminino neste universo masculino.

Desta forma, Euzimeria Silva de Jesus, que marcou presença em eventos nos outros anos, afirma: “Glamour Mulher, é mais que um evento… digo que é uma Ação Social que em todas as edições conseguiram transformar vidas! Sim, tivemos experiência de mulher que não conseguia ver sua imagem em um espelho”.

Ainda, Euzimeria faz questão de destacar que “ela desfilou em uma passarela, toda radiante. Levar otimismo, amor próprio e reconhecer o quanto são belas, são fatores presentes. Tenho muita honra e orgulho em fazer parte deste projeto nas três edições!”. Atualmente, ela ocupa o cargo de coordenadora administrativo-financeira do Sicredi em Adamantina.