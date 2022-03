Prefeitura de Adamantina regulamenta e amplia o sistema de “Zona Azul” na cidade

De acordo com o decreto de 6.508 de 10 de março de 2022, a Prefeitura de Adamantina decreta alteração no artigo 3º do Decreto nº 3.393 de 25 de maio de 1998 que traz a regulamentação acerca dos espaços urbanos de estacionamento pelo Sistema de “Zona Azul” que foi criado pela Lei Municipal nº 2765 de 19 de novembro de 1997.

A partir de segunda-feira, dia 14, às áreas compreendidas como “zona azul” são:

a) Avenida Rio Branco: trecho entre a Rua Joaquim Nabuco e a Avenida Adhemar de Barros;

b) Alameda Dr. Armando de Salles Oliveira: trecho entre a Rua Euclydes da Cunha e a Rua Osvaldo Cruz;

c) Avenida Capitão José Antonio de Oliveira: trecho entre a Avenida Santo Antônio e a Rua Osvaldo Cruz;

d) Avenida Deputado Cunha Bueno: trecho entre a Rua Euclydes de Cunha e a Avenida Santo Antônio;

e) Alameda Navarro de Andrade: trecho entre a Rua Euclydes da Cunha e a Avenida Adhemar de Barros;

f) Praça Dom Henrique Gelain: ao redor da Igreja Matriz de Santo Antônio;

g) Rua Osvaldo Cruz: trecho entre a Alameda Fernão Dias e Alameda Armando de Salles Oliveira;

h) Rua Deputado Salles Filho: trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’Antonia Tiveron e Avenida Capitão José Antonio de Oliveira;

i) Avenida Santo Antônio: trecho entre a Alameda Fernão Dias e Avenida Capitão José Antonio de Oliveira;

j) Rua Euclydes da Cunha: trecho entre a Alameda Navarro de Andrade e a Alameda Dr. Armando de Salles Oliveira;”

Todas as áreas já receberam a devida marcação executada pelo Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN). A cobrança da “Zona Azul” é realizada pelo IAMA.