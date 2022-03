Implantação de canteiros centrais na Via de Acesso e Avenida Cunha Bueno está em fase de estudo técnico

Dando continuidade ao ‘Projeto Avenidas Responsáveis, desenvolvido pela Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Planejamento e do Demtran (Departamento Municipal de Trânsito), a próxima etapa que já está em fase de estudo técnico é a implantação de canteiros centrais na Avenida Marechal Castelo Branco (Via de Acesso) e na Avenida Deputado Cunha Bueno.

De acordo com o secretário João Vitor Marega, a proposta visa modernizar o sistema viário nestes locais. Além do paisagismo, esses equipamentos contribuem para a melhor sinalização e o maior controle de tráfego.

“A gente olha, por exemplo, para a entrada principal da nossa cidade e vê um ‘mar de concreto e asfalto’, não tem sequer árvores. Então o canteiro traria natureza e embelezamento aliados às mudanças no trânsito, como redução da velocidade e respeito às normas”, completou.

Vale lembrar que canteiros centrais já foram construídos na Avenida da Saudade, no trecho entre o Parque dos Pioneiros e o Ganha Tempo, e na nova alça de acesso da Avenida Antônio Tiveron.

“É importante ressaltar que todas as mudanças que estão sendo feitas no trânsito de Adamantina, além de dar maior mobilidade e acessibilidade, tem como foco principal promover mais segurança tanto aos motoristas quanto aos pedestres, bem como proporcionar melhorias que contribuam com o comércio local”, finalizou Marega.