Atlética de Agronomia promove “Mulher no Agro Sim”

Todas as atividades realizadas nos câmpus do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) buscam atender as demandas da comunidade acadêmica, bem como, dos(as) colaboradores(as) e público em geral.

Todavia, deve-se considerar que existem eventos que ocorrem sem necessariamente estar na agenda das áreas do Ensino, da Pesquisa ou da Extensão.

Portanto, quando acontece uma atividade que não estava programada pelas respectivas áreas acadêmicas, deve-se considerar tal atividade como uma proposta que envolve a iniciativa como um fator determinante para os(as) envolvidos(as) no projeto.

Atlética de Agronomia

Realizou-se no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o “1º Encontro de Mulheres do Agro da UniFAI” com promoção e execução da Atlética de Agronomia da Instituição.

O local do evento foi o miniauditório do Bloco V no Câmpus II, a partir das 20 horas, ainda, teve como palestrante, Priscila Favaretto, psicóloga e gerente de desenvolvimento da Adagro, ainda, que apresentou o tema, a saber: “A importância da mulher no agro e o empoderamento da mulher no campo”.

Deve-se registrar que o encontro contou o apoio do curso de Agronomia por meio da coordenação e discentes, desta forma, o Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, coordenador, afirma: “O ‘1º Encontro Mulheres no Agro da UniFAI’ abordando o tema ‘Mulher no Agro Sim’, foi uma excelente ideia da Atlética de Agronomia com o apoio da coordenação do curso como forma de homenagear as alunas do curso de Agronomia da UniFAI”.

Neste contexto, o Prof. Cavichioli destaca: “mostrando a importância da mulher neste setor que tanto contribui para a economia do país. Além disso, a apresentação da empresária Priscila Favaretto, que discorreu sobre a importância da mulher no agro e o empoderamento da mulher no campo, serviu como estímulo para as futuras engenheiras agrônomas, apresentando as diversas oportunidades de atuação no ramo e dicas de como inserir no mercado de trabalho”.

Mulher no Agro Sim

Tendo como proposta para o debate a frase “Mulher no Agro Sim”, pode-se afirmar que tal iniciativa marca definitivamente a presença da Mulher como profissional qualificada para desenvolver todas as atividades afins na área do Agro.

Nesta perspectiva, Amabyle Gratão, acadêmica do 7º termo de Agronomia reforça: “Foi um dia incrível, com a palestra que nos agregou muito conhecimento, show exclusivo dedicado totalmente para todas nós da turma de Agronomia. E agradecer toda a dedicação do presidente Thiago e professor Cavichioli por terem preparado esse dia com muito carinho e dedicação a cada uma de nós! Ficará marcado em nossos corações”.

A força da mulher

Pelas entrevistas realizadas com coordenação, docente e discentes do curso de Agronomia, faz-se necessário executar uma contextualização focada nas áreas que envolvem a participação da mulher como profissional no Agro, assim, a afirmação da Prof.ª Dra. Josiane Lourencetti, docente do curso, reforça: “as mulheres em longa data lutam por seus ideais. Não desistiram frente aos desafios que foram impostos. E atualmente ocupam lugares de destaque, a cada dia que passa se consolida e se reforça a frase: lugar de mulher é onde ela quiser!”.

Neste cenário um tanto quanto diferenciado para quem marcou presença, ainda, tendo em vista a comemoração pelo “Dia Internacional da Mulher”, fica evidente que os desafios existem para serem superados pelas profissionais que atuam na área do agro, porém, essas mulheres aceitaram participar e estão vencendo todos os obstáculos com qualificação e profissionalismo.

Quebrar paradigmas

Para o presidente da Atlética de Agronomia da UniFAI, Thiago de Souza Ferreira, deve-se considerar algumas questões, entre as quais: “a ideia de fazermos esse evento voltado para as mulheres do agro, se deu pela importância de quebrarmos paradigmas de que a mulher não pode desempenhar funções no agronegócio”.

Thiago faz questão de reforçar a presença da mulher neste cenário e afirma: “através do empoderamento feminino, temos visto um crescente aumento da atuação da mulher no campo, tanto em funções operacionais como de coordenação e gestão”.

Também, considerando que se trata de um contexto extremamente dominado pelos homens, porém, tais desencontros estão sendo superados pelo compromisso destas mulheres que atuam como profissionais na área, portanto, Thiago finaliza: “mas, ainda assim, esse é um universo machista, com um sistema de patriarcado obsoleto, que deve ser dissolvido. Por isso se faz tão importante eventos como esse, para mostrar que a mulher pode e deve desempenhar a função que ela quiser”, bem como, faz a seguinte reflexão crítica: “e plantando sementes, assim, esperamos em um futuro próximo colhermos frutos de igualdade entre homens e mulheres. Que essa desigualdade que ainda temos, possa ser extinta completamente”.

Música e coquetel

Além das atividades com a palestra da empresária Priscila Favaretto, também, o evento contou com a dupla Lívia e Eloá com um show musical acústico, oferecendo aquele toque artístico por meio da música.

Para fechar o evento de um jeito muito especial e com muita confraternização, os(as) participantes foram presenteados com um “coquetel” e “mimos” pelo Dia Internacional da Mulher.