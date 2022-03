Alunos de Farmácia recebem visita de ex-aluna que atua como farmacêutica industrial

Nos dias 23 e 24 de fevereiro, os alunos do 1º e do 9º termos do curso de Farmácia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) receberam a visita da ex-aluna Maiara Bordinhon para um bate-papo sobre os desafios e as áreas de atuação do farmacêutico industrial.

A farmacêutica Maiara Bordinhon formou-se pela UniFAI em 2011 e, desde a sua graduação, já se destacava em proatividade. Maiara trabalhou em farmácia comercial na cidade de Adamantina, mas logo ingressou no cenário da farmácia industrial, trabalhando em empresas de renome internacional. Atualmente, é analista de Pesquisa e Desenvolvimento de Validação e Métodos Analíticos de uma indústria farmacêutica.

No dia 23, a visita ocorreu para os alunos do 1º termo de curso de Farmácia com o objetivo de demonstrar uma das possibilidades de atuação do profissional farmacêutico: a farmácia industrial. Maiara conversou sobre as etapas de sua formação que contribuíram para o ingresso na carreira industrial como também as etapas de seleção que ocorrem nas indústrias farmacêuticas. Na oportunidade, ainda foi conversado com os alunos as inúmeras áreas de atuação do farmacêutico dentro da indústria farmacêutica.

O coordenador do curso, Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha, ressalta a relevância dos alunos ingressantes do curso em conhecer casos de sucessos de ex-alunos. “Tive o prazer de me formar com a Maiara aqui na UniFAI (na época FAI). Conseguir mostrar aos alunos ingressantes que a profissão farmacêutica possibilita inúmeras áreas de atuação e que, as mesmas, não estão distantes como muitos imaginam, não há palavras que exemplifiquem”.

Com o 9º termo, o encontro ocorreu no dia 24 em parceria com a disciplina de Controle Físico-químico de Produtos Farmacêuticos, Cosméticos e Alimentos, ministrada pela Prof.ª Ma. Fernanda Blini Marengo Malheiros. Nesse encontro, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da rotina do controle de qualidade de uma indústria farmacêutica pela farmacêutica Maiara.

A Prof.ª Ma. Fernanda Blini destaca a importância da visita da farmacêutica Maiara a Instituição. Segundo ela, “a doutora Maiara trouxe aos acadêmicos da UniFAI a sua experiência diária, os desafios encontrados e casos de sucesso. Foi de grande importância para os alunos da Farmácia este momento que com certeza, despertou o possível interesse em outras áreas da profissão farmacêutica”.

A farmacêutica Maiara explica a importância de dividir a experiência profissional com os futuros farmacêuticos: “foi muito gratificante dividir minha experiência profissional com os alunos da Farmácia, nunca imaginei que estaria na posição de oradora na faculdade responsável pela minha formação acadêmica, tenho muito orgulho e satisfação em ter a oportunidade de compartilhar minha caminhada profissional e, acima de tudo, gratidão a UniFAI”.