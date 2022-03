Prefeitura de Adamantina faz visita técnica em busca de conhecimento sobre sericicultura

Na manhã de ontem (8), uma comitiva formada pelo prefeito Márcio Cardim, os secretários Thiago Benetão (SAAMA) e Luciana Pereira (gabinete) e Gustavo Andrade (Desenvolvimento Econômico) mais a equipe técnica responsável pelo desenvolvimento dos projetos do PAAM e do Euroclima e Energisa fizeram uma visita técnica a Bratac, na cidade de Bastos.

O objetivo do encontro foi conhecer in loco a sericultura e como ela pode contribuir para dar prosseguimento às ações de uma agricultura resiliente já desenvolvida no município por meio do Programa Euroclima + e do Programa de Eficiência Energética, executado em parceria com a Energisa, além de ser uma proposta de nova fonte de renda aos agricultores locais.

Na oportunidade, foram recebidos por Evandro Kasama, membro da diretoria e pelo agente sericícola, Ademir Esteves, entre outros. No primeiro momento, a comitiva municipal participou de uma reunião para entender sobre o funcionamento da Bratac e as possíveis parceiras que podem ser firmadas com os agricultores locais.

No segundo momento, eles foram levados a campo para conhecer de perto a criação do bicho da seda. Na oportunidade visitaram os espaços que são necessários, a forma de alimentação, o manejo e, ainda, conversaram com os agricultores que trabalham com a sericicultura a fim de entender sobre a rentabilidade.

Agora, um novo encontro será marcado com os agricultores que desejarem conhecer mais sobre esse ramo, as formas de parcerias, entre outros. Depois, haverá uma visita técnica dos profissionais para que eles conheçam na prática como a sericicultura é desenvolvida.

Sobre

A Bratac possui 81 anos de fundação tendo início na cidade de Bastos. A fábrica de fiação de seda foi fundada no município em 1932 dando origem à Fiação de Seda Bratac Ltda. Atualmente, além de Bastos, a empresa tem outra unidade em Londrina. O foco da empresa é a exportação do fio – mais de 95% da produção vai para Europa e Ásia, e atende o mercado da moda de alto luxo.