Pré-candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad visita Adamantina hoje

O ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad visita a região da Nova Alta Paulista nesta quarta (9) e quinta-feira (10).

A visita de Fernando Haddad começou nesta manhã, pela cidade de Tupã, depois passa por Parapuã, indo em seguida para Osvaldo Cruz, logo após em Adamantina e finalizando a agenda do dia em Lucélia.

Em Adamantina de acordo com a agenda do pré-candidato Fernando Haddad, ele chega as 17h00 e dará entrevista para duas emissoras de rádio (Radio Brasil e Life FM) e após às 18h00 estará na Câmara Municipal de Adamantina onde se encontrará com lideranças políticas e simpatizantes.

Já no dia 10 de março, (quinta-feira), a agenda do pré-candidato começa por Flórida Paulista, depois vai até Dracena, em seguida em Pauliceia e finalizará a agenda na região na cidade de Tupi Paulista.

De acordo com a agenda do pré-candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad que está em primeiro lugar nas pesquisas de opinião para a eleição deste ano, ele se reunirá com lideranças políticas da região e falará também com a imprensa.

A intenção de Fernando Haddad antes de iniciar a campanha eleitoral é visitar as 15 macrorregiões de São Paulo e elaborar projetos para cada uma delas.

Fernando Haddad além de ex-prefeito de São Paulo, foi ministro da Educação e ainda foi candidato a presidente da República na eleição passada.