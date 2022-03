Nesta quarta, SAÚDE DA MULHER no Glamour 2.022.

Sérgio Barbosa / Cultura FM-UniFAI (*)

Neste tempo novo tempo que se chama hoje para as MULHERES em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, faz-se necessário que os homens estejam em sintonia com estes VENTOS que chegam com o universo feminino em todas as áreas do MERCADO ORGANIZACIONAL.

Portanto, existem preocupações que são de interesse de todas e todos, haja vista que o contexto mundial continua proporcionando novos desafios por meio dos desencontros patrocinados pela PANDEMIA.

Luciana Gomes Tino Neuropsicanalista e Treinadora comportamental

Saúde da Mulher

Assim, nesta quarta-feira, 9, a partir das 20H, estará ocorrendo no Auditório MIGUEL REALE do campus II da UniFAI, o segundo dia de atividades do Glamour 2.022 com promoção e execução da RÁDIO LIFE FM de Adamantina, bem como, apoio institucional da UniFAI por meio da Pró-reitoria de Extensão e da Rádio Cultura FM.

O tema está pautado na questão da SAÚDE DA MULHER, tendo em vista os problemas relacionados com o bem-estar nas questões que envolvem o lado individual, familiar e profissional.

As entrevistas serão coordenadas pelo DR. GUILHERME BONADIRMAN, médico e MAYRA FERRARI, radialista.

Também, estarão participando como convidadas para dialogar e debater o tema, a Enfermeira RT do Cento de Saúde de Lucélia, MÁRCIA VUDOVIX e a Psicóloga e pós-graduada em Psicologia da Saúde, LARISSA MALAFAIA.

Participação, reconhecimento e reflexão

No primeiro Glamour MULHER, realizado no ano de 2.018, contou com a participação de LUCIANA GOMES TINO, Neuropsicanalista e Treinadora Comportamental que afirmou: “Tive a honra de participar das duas edições do Glamour Mulher, um evento que tem o objetivo de inspirar e motivar as mulheres, destacando o valor e a força feminina”.

Também, LUCIANA destacou que “No primeiro ano do evento (2018), tive a oportunidade de palestrar sobre empoderamento feminino e inteligência emocional, ressaltando a autoestima e autoconfiança, duas competências necessárias para todo ser humano, principalmente para as mulheres que sofrem tanto com a falta de amor próprio”.

“Mulher, nunca desista!”

Neste contexto plural que envolve a MULHER em todas as áreas de atuação, LUCIANA reforçou a proposta realizada, a saber: “Com um pouco de dança, explicações e dinâmicas e muita motivação, pude presenciar, centenas de mulheres saírem daquele evento melhores do que já eram”.

Portanto, considerando tais atividades realizadas no ano de 2.018, LUCIANA acrescenta suas considerações sobre mais uma participação, ou seja, “Na edição de 2019, participei novamente levando como tema “Mulher, nunca desista de você”, destacando a importância do autoconhecimento para viver uma vida verdadeiramente feliz”.

O reconhecimento pela participação e retorno nestas duas edições do GLAMOUR MULHER, acabaram reforçando para LUCIANA a importância de marcar presença em atividades focadas no cenário feminino, também, faz questão de registrar: “Sou grata à Lucia Prado, por ter me convidado para fazer parte deste evento que contribuiu para a valorização da mulher e poder, através do meu trabalho, motivá-las para uma linda transformação pessoal e profissional”.

