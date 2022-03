Criada Comissão de Justiça Disciplinar de Adamantina para competições esportivas no município

Por iniciativa da Selar (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação) com a parceria das associações de moradores e clubes de Adamantina, foi criada uma Comissão de Justiça Disciplinar para os eventos esportivos que ocorrerem no município, desde atividades, torneios e até campeonatos. A iniciativa foi oficializada pela Prefeitura de Adamantina com a edição do Decreto Municipal nº 6.507, de 4 de março de 2022.

O órgão terá como finalidade analisar e julgar toda infração desportiva praticada durante o evento, no que se referir à falta de indisciplina ou não obediência das regras disciplinares estabelecidas pelos organizadores.

De acordo com o secretário municipal de esportes Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’, o (s) autores do ato será julgado com base no Código de Justiça Desportiva da Selar, e, caso seja punido, ficará impedido de participar de qualquer evento esportivo promovido pelo Município ou em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação.

“E quem ganha com essa unificação que possibilitou a criação da Comissão Disciplinar, sem nenhuma dúvida, é Esporte Amador de Adamantina, já que dará mais respaldo aos organizadores, árbitros, dirigentes e atletas”, completou.